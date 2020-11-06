Печальные рекорды Covid-19: в Литве заразились еще 1656 человек, в Эстонии - 241

Литва

Это наибольшее количество выявленных случаев заражения за сутки с начала распространения Covid-19 в Литве. Предыдущий максимум - 1001 случай заражения - был зафиксирован 31 октября.

С начала пандемии Covid-19 в Литве был выявлен в общей сложности у 20 747 человек, выздоровление подтверждено у 5454 человек.

За прошедшие сутки проведено 15 489 анализов на Covid-19, доля положительных результатов теста составила 10,7%. В общей сложности с начала пандемии в Литве сделано 1 080 306 анализов на наличие нового коронавируса.

Вызванная вирусом болезнь на сегодняшний день унесла жизни 192 литовцев, а еще 67 инфицированных умерли по другим причинам.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в Литве на 6 ноября составляет 416,4 случая на 100 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2427 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дал 241 тест, передает ERR.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 105,8 на 100 000 населения, доля положительных тестов - 5,3%.