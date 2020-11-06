Печальные рекорды Covid-19: в Литве заразились еще 1656 человек, в Эстонии - 241
В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 1656 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек. В Эстонии, в свою очередь, зарегистрирован 241 новый случай. Обе цифры - рекордно высокие.
Литва
Это наибольшее количество выявленных случаев заражения за сутки с начала распространения Covid-19 в Литве. Предыдущий максимум - 1001 случай заражения - был зафиксирован 31 октября.
С начала пандемии Covid-19 в Литве был выявлен в общей сложности у 20 747 человек, выздоровление подтверждено у 5454 человек.
За прошедшие сутки проведено 15 489 анализов на Covid-19, доля положительных результатов теста составила 10,7%. В общей сложности с начала пандемии в Литве сделано 1 080 306 анализов на наличие нового коронавируса.
Вызванная вирусом болезнь на сегодняшний день унесла жизни 192 литовцев, а еще 67 инфицированных умерли по другим причинам.
По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в Литве на 6 ноября составляет 416,4 случая на 100 тыс. человек.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2427 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дал 241 тест, передает ERR.
Заболеваемость за последние 14 дней составляет 105,8 на 100 000 населения, доля положительных тестов - 5,3%.
Госпитализированы 52 пациента с Covid-19, четверо подключены к аппарату ИВЛ.