В четверг госпитализировано 34 пациента с Covid-19

За прошлые сутки в больницы доставлены 34 больных Covid-19, а общее число госпитализированных возросло до 258, сообщает Национальная служба здравоохранения.
247 человек находятся в состоянии средней тяжести, 11 - в тяжелом состоянии.
Всего из стационаров выписаны 537 пациентов.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 357 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли семь пациентов, один из которых принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, один - к возрастной группе 65-70 лет, а еще пять человек - к возрастной группе 80-95 лет.
За прошедшие сутки сделано 7018 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 5,1%.