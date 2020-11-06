Пт, 6.11.2020
Я уже говорил и до сих пор считаю, что нам необходимо ввести более строгие ограничения на собрания, потому что болезнь влияет на способность системы здравоохранения предоставлять качественные услуги. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В четверг госпитализировано 34 пациента с Covid-19

Греция.

ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

За прошлые сутки в больницы доставлены 34 больных Covid-19, а общее число госпитализированных возросло до 258, сообщает Национальная служба здравоохранения. 

247 человек находятся в состоянии средней тяжести, 11 - в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 537 пациентов.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 357 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 

Умерли семь пациентов, один из которых принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, один - к возрастной группе 65-70 лет, а еще пять человек - к возрастной группе 80-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 7018 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 5,1%.

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