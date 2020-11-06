Пт, 6.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Попасть в аварию по дороге на сдачу теста на Covid-19

ФОТО: Скриншот из видео

Рано утром в четверг, 5 ноября, на Карла Улманя гатве, где его до сих пор называют Юрмальским шоссе, одна из бригад столичной полиции заметила только что случившуюся аварию.

Поперек двух полос стоял BMW 5 серии, а на обочине дороги - автомобиль Honda, сообщает Degpunktā.

Обратившись к людям, попавшим в аварию, выяснилось, что одной из них нужна медицинская помощь.

Пока на место аварии ехали медики, работники полиции узнали больше о обстоятельствах аварии. Тогда открылось, что женщина, попавшая в аварию, направлялась на сдачу анализа на Covid-19 из-за плохого самочувствия.

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