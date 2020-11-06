Попасть в аварию по дороге на сдачу теста на Covid-19

Рано утром в четверг, 5 ноября, на Карла Улманя гатве, где его до сих пор называют Юрмальским шоссе, одна из бригад столичной полиции заметила только что случившуюся аварию.
Поперек двух полос стоял BMW 5 серии, а на обочине дороги - автомобиль Honda, сообщает Degpunktā.
Обратившись к людям, попавшим в аварию, выяснилось, что одной из них нужна медицинская помощь.
Пока на место аварии ехали медики, работники полиции узнали больше о обстоятельствах аварии. Тогда открылось, что женщина, попавшая в аварию, направлялась на сдачу анализа на Covid-19 из-за плохого самочувствия.