СМИ: Джо Байден стал президентом США
Джо Байден победил на выборах президента США - об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на телеканалы CNN и ABC News. Те, в свою очередь, основывались на данных подсчета бюллетеней, а также своих экспертных оценках.
Байден, как считает CNN, победил в Пенсильвании и в общей сложности набрал 273 голоса выборщиков (для победы необходимо минимум 270 голосов). Аналитики ABC News тоже уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за демократа Байдена. Вскоре к ним присоединились Fox News и Associated Press.
Победа в Пенсильвании дает кандидату 20 голосов выборщиков. До того, как стал известен результат в этом штате, у Байдена было 253 голоса выборщиков.
Выборы нового президента США прошли 3 ноября. Основными соперниками были действующий президент, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.