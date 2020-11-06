Фото ⟩ В штате Кентукки мэром города стал французский бульдог

Согласно результатам голосования, новым мэром города был избран кандидат по имени Уилбур. Точнее по кличке Уилбур. Он - французский бульдог. Об этом написало в Facebook историческое общество города.

The results are in from the most important election that happened this year!! Mayor Wilbur of Rabbit Hash KY is the... Опубликовано Lady Stone Вторник, 3 ноября 2020 г.

За Уилбура свои голоса отдали 13 143 людей из 22 985. Согласно информации общества, это наивысший показатель доверия за всю историю города.

Также в гонке за должность мэра участвовали бигль по кличке Джек Кролик и золотистый ретривер Поппи. Но они все равно смогут проявить себя в политике: эти ребята получили должности послов Рэббит-Хэша.