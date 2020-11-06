Директор театра: чрезвычайная ситуация лучше, чем постепенные ограничения

Решение об объявлении чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 лучше, чем постепенные ограничения, заявил сегодня в интервью передаче TV3 900 sekundes директор театра Dailes Юрис Жагарс.
По его мнению, это решение внесет большую ясность в вопрос о том, как действовать дальше театру и обществу в целом. Это будет честно по отношению к зрителям, так как они смогут вернуть деньги.
В целом работу театра во время пандемии он оценивает как хорошую, так как он все время работал, репетиции проходили, спектакли демонстрировались.