Пт, 6.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Директор театра: чрезвычайная ситуация лучше, чем постепенные ограничения

Юрис Жагарс

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Решение об объявлении чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 лучше, чем постепенные ограничения, заявил сегодня в интервью передаче TV3 900 sekundes директор театра Dailes Юрис Жагарс.

По его мнению, это решение внесет большую ясность в вопрос о том, как действовать дальше театру и обществу в целом. Это будет честно по отношению к зрителям, так как они смогут вернуть деньги.

"Например, в последние две недели драматически упала посещаемость. Около 40% зрителей не ходили в театры и потеряли деньги за билеты", - добавил Жагарс.

В целом работу театра во время пандемии он оценивает как хорошую, так как он все время работал, репетиции проходили, спектакли демонстрировались. 

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