ФОТО: Пресс-фото

Почти 40 лет назад, в 1983 году, был создан первый в мире мобильный телефон. С тех пор телефоны полностью изменились – мы управляем ими не кнопками, а прикосновениями, можем ими фотографировать и записывать видео, а их возможности уже приравниваются к мощностям компьютеров. Какие умные функции популярны в наши дни, но казались невозможными десятилетия назад?

Большой удобный сенсорный экран

Возможно, самые большие изменения претерпела функциональность экрана. Раньше в телефонах использовалась клавиатура с технологией Т9, которая предусматривала расположение всего алфавита на девяти кнопках, позволяя пользователю набирать не только текст, но и цифры. Экран таких устройств был лишь небольшой и неактивной частью корпуса телефона. У моделей, появившихся в новом тысячелетии, экран увеличился до 2,2 дюйма и считался особенно большим и современным, хотя и был почти в три раза меньше сегодняшних.

ФОТО: Пресс-фото

Сейчас мы управляем своими телефонами с помощью сенсорных экранов, которые распознают даже жесты владельца и позволяют удаленно управлять устройствами. При этом экраны современных телефонов увеличились еще больше и занимают почти весь корпус. К примеру, недавно выпущенный смартфон Huawei P smart 2021 оснащен экраном размером 6,67 дюйма, который занимает до 90 % фронтальной части устройства. При этом он обладает невероятно высоким качеством Full HD, позволяющим с удобством просматривать видеоклипы и играть в игры. Однако 30 лет назад это казалось совершенно невозможным.

Но стоит признать, что инновации бросают новые вызовы – помня о длительном времени, проводимом глядящими в экраны пользователями, производителям необходимо заботиться об их зрении. Поэтому в смартфоне Huawei P smart 2021 установлен эффективный фильтр синего цвета, который включается специальной функцией Eye Comfort. Благодаря ей пользователь может смело смотреть в большой и светлый экран, не утомляя глаза.

Мощные камеры на оборотной стороне телефона

Особенно высоко потребители оценили появление в телефонах фотокамер, которые существенно расширили функциональность телефонов. Объективы первых телефонных камер имели разрешение приблизительно 0,11 мегапикселя (МП) и позволяли сделать всего 20 фотографий, прежде чем заполнится внутренняя память устройства. Тогда никто еще не представлял себе, что уже в ближайшем будущем с помощью телефонов мы будем снимать качественные видеоклипы и фотографировать в ярких цветах.

Такой гигантский скачок улучшения качества стал возможен потому, что современные производители смартфонов активно инвестируют в камеры своих устройств. Сейчас на оборотной стороне телефона установлено даже больше одного объектива, например, в смартфоне Huawei P smart 2021 в основном объективе – 48 МП, что позволяет делать высококачественные фотоснимки с сенсором 0,5 дюйма (f/1,8) для ясности изображения и улучшить качество фотоснимков.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме того, устройство оснащено широкоугольным 120-градусным объективом, позволяющим делать намного более широкие снимки, чем обычно. Это позволяет с удобством фотографировать моменты в дружеской компании или во время путешествия запечатлевать неповторимые красоты природы. Система камер дополнена двумя объективами Micro и Depth с разрешением 2 МП для качественной фиксации небольших объектов и крупных планов.

На фронтальной части Huawei P smart 2021 установлена 8-мегапиксельная камера. Несколько лет назад в популярных цифровых фотокамерах мегапикселей было в два раза меньше, поэтому фронтальные камеры с таким качеством еще недавно казались нереальными. Кроме того, в телефоне имеется функция «бьютификации», которая с помощью искусственного интеллекта осуществляет необходимое улучшение фотографий в реальном времени. Это позволяет немедленно поделиться только что сделанным кадром в социальных сетях.

Мощность для самой динамичной повседневной жизни

Первые телефоны были маломощными: так, например, аккумулятор первого мобильного телефона обеспечивал всего 30 минут разговора, после чего его снова приходилось заряжать вплоть до 10 часов. Телефоны, изготовленные в новом тысячелетии и снабженные многими современными функциями, располагали всего 160 МБ оперативной памяти.

ФОТО: Пресс-фото

Доступный сейчас на рынке Huawei P smart 2021 оснащен технологией быстрой подзарядки SuperCharge, позволяющей не беспокоиться о разряженном аккумуляторе. Уже через 10 минут зарядки устройства его можно использовать целых два часа. Кроме того, когда аккумулятор полностью заряжен, пользователю еще долго не придется беспокоиться о следующей подзарядке благодаря емкости 5000 мА·ч. Это позволяет слушать музыку до 108 часов, 12 часов без перерыва «серфить» в Интернете и 23 часа смотреть видеоклипы.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором, а также новейшей версией пользовательского интерфейса EMUI 10.1. В телефоне установлена оперативная память 4 ГБ, что в 25 раз больше, чем в устройствах, считавшихся современными в начале тысячелетия. Внутренняя память телефона достигает 128 ГБ – в пару тысяч раз больше, чем у первых телефонов. Поэтому сейчас пользователям доступны видеоклипы и фотографии самых важных и веселых моментов жизни, много музыки и все самые популярные и любимые приложения, что раньше было невозможно.

Самые современные технологии, доступные каждому

Первый мобильный телефон стоил 4 тысячи долларов США, и, конечно, не все могли себе это позволить. Впоследствии с развитием технологий цены на простейшие устройства снизились, становясь все более доступными для широкого круга потребителей. Однако мобильные телефоны с новыми функциями оставались намного дороже.