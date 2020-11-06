Пресс-конференция: правительство информирует о результатах заседания по Covid-19

Дистанционное совместное заседание правительства и антикризисного совета было закрытым и началось в 10:00.

Министры заслушали информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, а также о возможностях и загруженности системы здравоохранения, а также отчет о возможностях Центра профилактики и контроля заболеваний.

Проект приказа "Об объявлении чрезвычайной ситуации" также был включен в повестку дня.