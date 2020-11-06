Пресс-конференция: правительство сообщило о результатах заседания по Covid-19

В пятницу, 6 ноября, Кабинет министров принял решение о повторном объявлении чрезвычайной ситуации для ограничения распространения Covid-19. После собрания прошла пресс-конференция, на которой сообщается о принятом решении.
Дистанционное совместное заседание правительства и антикризисного совета было закрытым и началось в 10:00.
Министры заслушали информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, а также о возможностях и загруженности системы здравоохранения, а также отчет о возможностях Центра профилактики и контроля заболеваний.
Проект приказа "Об объявлении чрезвычайной ситуации" также был включен в повестку дня.
Повестка дня совместного заседания также включала отчет Министерства финансов о предложениях по мерам поддержки для устранения последствий Covid-19. Министерство финансов ранее признавало, что в случае повторного объявления чрезвычайной ситуации может быть возобновлена выплата пособий за простой и субсидирование рабочих мест.