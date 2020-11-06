Анонсирован выход в эфир ТНТ киносериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым

В сериале две равноценные сюжетные линии: первая - о восхождении группы Дятлова, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая — расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным (Петр Федоров), отправленным из Москвы в городок Ивдель сразу после того, как были обнаружены тела. По сюжету Костин прошел Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда Костин может видеть и чувствовать неочевидные вещи. Это поможет ему расследовать трагедию особым способом и узнать, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими, рационально необъяснимыми событиями.

Петр Федоров: "Майор Олег Костин и история про Перевал Дятлова меня зацепили. И жанровым расширением, которое мне всегда интересно, и, самое главное, темой, которая мне близка. В "Перевале Дятлова" есть ловкий момент - два фильма в одном: про расследование Костина и про поход дятловцев. По сути, они связаны только фактом гибели туристов. Но так только кажется. А что касается темы - для меня это история про невозможность себя простить. Сейчас мне 38 лет, и я помню, как родители предупреждали меня о том, что с возрастом я буду иначе расставлять акценты. Возможности отмотать пленку назад не будет. И вот эта невозможность вернуться назад и простить себя может травмировать на всю жизнь любого из нас. Что такое забыть, что такое простить, это одно и то же или нет? И что такое моральный долг? Пучина рефлексий мешает жить Олегу Костину. Но всегда наступает момент, когда надо эти клубки рубить. Без любви здесь никак. Очень верю в наш фильм".