3 млн евро на доплаты медикам: первые результаты внеочередного заседания по ограничению Covid-19

Почти треть от этой суммы, или 853 594 евро, предназначена для государственных и муниципальных медицинских учреждений, которые предоставляют стационарные медицинские услуги пациентам с Covid-19. По заявлению министерства, это позволит выделить работникам, вовлеченным в лечение больных Covid-19, доплаты в размере 20-50% от месячной зарплаты.

751 918 евро предназначены для сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений, которые оказывают стационарные медицинские услуги, работникам приемных отделений, что позволит выделить им доплаты в размере 20-30% от месячной зарплаты.

Планируется также предоставить доплаты семейным врачам, выделив на это 707 396 евро. На доплаты сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи будет выделено 331 079 евро, а доплаты фармацевтам за выдачу компенсируемых медикаментов составят 257 783 евро.

Еще 20 128 евро выделено Центру профилактики и контроля заболеваний, а 5 672 евро - Министерству здравоохранения. На пособия сотрудникам Национальной службы здравоохранения предусмотрено 13 377 евро.

В министерстве отмечают, что обеспечивать подобные доплаты планируется и в ближайшие месяцы. Доплаты за ноябрь и декабрь 2020 года будут обобщены в январе и феврале, поэтому дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для выплат, будут запрошены из бюджета на 2021 год.