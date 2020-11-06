За сутки в больницы Курземе госпитализированы еще четыре пациента с Covid-19

Специалист по связям с общественностью Лиепайской районной больницы Индра Грасе сообщила, что в настоящее время в больнице проходят лечение 14 пациентов с Covid-19.

В свою очередь, в SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca в Вентспилсе в пятницу, 6 ноября, лечились шесть пациентов с Covid-19, поэтому ситуацию можно охарактеризовать как стабильную, и в настоящее время вместимость больницы достаточна для приема пациентов и оказания помощи, сообщила специалист Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca по связям с общественностью Санта Гринберга.

Она отметила, что в период с 10 сентября по 6 ноября в Вентспилсской больнице прошли курс лечения от Covid-19 22 пациента, 14 из которых были выписаны, шестеро в настоящее время проходят лечение в отделении инфекционных заболеваний и двое скончались.