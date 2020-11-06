Пт, 6.11.2020
Когда я шел в политику, у меня не было больших надежд на то, что все будет честно и хорошо. Но я также не ожидал, что свои интересы будут поставлены выше интересов государства и народа. Особенно в это время кризиса Covid-19. Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы
Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы

За сутки в больницы Курземе госпитализированы еще четыре пациента с Covid-19

ФОТО: AP/Scanpix

Сегодня в больницах Курземе проходят лечение 20 пациентов с Covid-19, что на четыре человека больше, чем вчера.

Специалист по связям с общественностью Лиепайской районной больницы Индра Грасе сообщила, что в настоящее время в больнице проходят лечение 14 пациентов с Covid-19.

В свою очередь, в SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca в Вентспилсе в пятницу, 6 ноября, лечились шесть пациентов с Covid-19, поэтому ситуацию можно охарактеризовать как стабильную, и в настоящее время вместимость больницы достаточна для приема пациентов и оказания помощи, сообщила специалист Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca по связям с общественностью Санта Гринберга.

Она отметила, что в период с 10 сентября по 6 ноября в Вентспилсской больнице прошли курс лечения от Covid-19 22 пациента, 14 из которых были выписаны, шестеро в настоящее время проходят лечение в отделении инфекционных заболеваний и двое скончались.

В Вентспилсской больнице у пациентов с Covid-19 сейчас 32 койки, но при необходимости можно добавить еще восемь.

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