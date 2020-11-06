"Зеленые" призвали Кариньша отправить Винькеле в отставку

Эпидемиологическая ситуация с каждым днем ухудшается, началось неконтролируемое распространение Covid-19, и премьер-министр Кришьянис Кариньш должен потребовать отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле и взять контроль за медицинской сферой на себя, говорится в заявлении Латвийской Зеленой партии (ЛЗП).
С точки зрения ЛЗП, напряженность в коммуникации между премьером и министром здравоохранения, а также заявление инфектолога Уги Думписа о несерьезном отношении к ввозу Covid-19 из-за границы вселяют сомнения в способности правительства координировать ситуацию в стране.
ЛЗП призывает Кариньша немедленно начать работу над единым и ясным планом преодоления кризиса с Covid-19, с которым ознакомит Сейм и общество.
ЛЗП предлагает также создать единый центр по кризисному управлению, предусмотреть в бюджете дополнительные средства на привлечение и мотивацию врачей, приспособить крупные гостиницы к лечению и уходу за больными, отложить налоговую реформу до конца кризиса и пересмотреть бюджет будущего года, организовать централизованную закупку защитных средств и позаботиться об обеспечении малообеспеченных и социально незащищенных людей товарами первой необходимости.