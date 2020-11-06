"Зеленые" призвали Кариньша отправить Винькеле в отставку

С точки зрения ЛЗП, напряженность в коммуникации между премьером и министром здравоохранения, а также заявление инфектолога Уги Думписа о несерьезном отношении к ввозу Covid-19 из-за границы вселяют сомнения в способности правительства координировать ситуацию в стране.

ЛЗП призывает Кариньша немедленно начать работу над единым и ясным планом преодоления кризиса с Covid-19, с которым ознакомит Сейм и общество.