Пт, 6.11.2020
Когда я шел в политику, у меня не было больших надежд на то, что все будет честно и хорошо. Но я также не ожидал, что свои интересы будут поставлены выше интересов государства и народа. Особенно в это время кризиса Covid-19. Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы
Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы

Кремль прокомментировал слухи об уходе Путина с должности из-за болезни

ФОТО: AP/Scanpix

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу назвал абсолютной чушью информацию зарубежный таблоидов, что Путин готовится уйти с должности президента из-за проблем со здоровьем, пишет "Медуза".

"Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", - заявил на пресс-конференции Песков, отметив, что Путин с должности президента уходить не собирается.

В четверг британский таблоид The Sun сообщил, что у Путина констатированы симптомы болезни Паркинсона и поэтому он готовится в 2021 году уйти с должности.

Позднее информацию The Sun перепубликовали британский и американский таблоиды Daily Mail и The New York Post. 

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