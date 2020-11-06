Кремль прокомментировал слухи об уходе Путина с должности из-за болезни

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу назвал абсолютной чушью информацию зарубежный таблоидов, что Путин готовится уйти с должности президента из-за проблем со здоровьем, пишет "Медуза".
"Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", - заявил на пресс-конференции Песков, отметив, что Путин с должности президента уходить не собирается.
В четверг британский таблоид The Sun сообщил, что у Путина констатированы симптомы болезни Паркинсона и поэтому он готовится в 2021 году уйти с должности.
Позднее информацию The Sun перепубликовали британский и американский таблоиды Daily Mail и The New York Post.