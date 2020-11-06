В Литве Covid-19 на сегодняшний день болеют 1200 медиков

Как сообщалось, с начала пандемии Covid-19 в Литве был выявлен в общей сложности у 20 747 человек, выздоровление подтверждено у 5454 человек. Вызванная вирусом болезнь на сегодняшний день унесла жизни 192 литовцев, а еще 67 инфицированных человек умерли по другим причинам.