В Литве Covid-19 на сегодняшний день болеют 1200 медиков

Новый коронавирус продолжает распространяться среди литовских медиков - с начала пандемии в Литве зарегистрировано 1818 случаев инфицирования медицинских работников, а в данный момент Covid-19 в Литве болеют 1200 врачей, медсестер и их помощников.
Как сообщила представитель Национального центра общественного здравоохранения Литвы Дайва Размувиене, с сентября вирус был выявлен примерно у 1400 медицинских работников.
Как сообщалось, с начала пандемии Covid-19 в Литве был выявлен в общей сложности у 20 747 человек, выздоровление подтверждено у 5454 человек. Вызванная вирусом болезнь на сегодняшний день унесла жизни 192 литовцев, а еще 67 инфицированных человек умерли по другим причинам.
По данным Национального центра общественного здравоохранения, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в Литве на 6 ноября составляет 416,4 случая на 100 тыс. человек.