"Не основано на реальности": почему телеканалы прервали трансляцию речи Трампа

Несколько американских телеканалов вечером в четверг прервали прямой эфир пресс-конференции президента Дональда Трампа, на которой он опять выступил с необоснованными утверждениями о мошенничестве на выборах, пишет DPA.
Телеканалы MSNBC, ABC, CBS и NBC прервали трансляцию пресс-конференции, когда Трамп в очередной раз выразил опасения по поводу честности прошедших выборов.
Ведущие передач после остановки трансляции речи Трампа предложили контекст утверждений президента и провели факт-чекинг.
Ведущий передачи CNBC Шепард Шмит прервал трансляцию, указав: "То, что говорит сейчас президент США, в большей мене абсолютная неправда. Он говорит, и мы не собираемся допускать, чтобы это продолжалось. Так как это - неправда".
CBS подождали еще несколько минут в 16-минутном выступлении Трампа, а затем прервали трансляцию и предложили контекст всех утверждений.
Из больших телеканалов пресс-конференцию не прервали только CNN и Fox News.
CNN дополнила трансляцию надписью в кадре: "Без каких-либо доказательств Трамп утверждает, что был обманут".
Результаты выборов на данный момент еще не объявлены.