"Не основано на реальности": почему телеканалы прервали трансляцию речи Трампа

Телеканалы MSNBC, ABC, CBS и NBC прервали трансляцию пресс-конференции, когда Трамп в очередной раз выразил опасения по поводу честности прошедших выборов.

Ведущие передач после остановки трансляции речи Трампа предложили контекст утверждений президента и провели факт-чекинг.

Ведущий передачи MSNBC Брайен Уильямс прервал передачу на 40 секунд, заявив: "Это не основано не реальности. Сейчас для нашей страны это опасно".

Ведущий передачи CNBC Шепард Шмит прервал трансляцию, указав: "То, что говорит сейчас президент США, в большей мене абсолютная неправда. Он говорит, и мы не собираемся допускать, чтобы это продолжалось. Так как это - неправда".

CBS подождали еще несколько минут в 16-минутном выступлении Трампа, а затем прервали трансляцию и предложили контекст всех утверждений.

Из больших телеканалов пресс-конференцию не прервали только CNN и Fox News.

CNN дополнила трансляцию надписью в кадре: "Без каких-либо доказательств Трамп утверждает, что был обманут".