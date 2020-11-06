В Риге пьяный водитель выдавал себя за "своего" и пытался "договориться" с полицией

"Заметили, что у машины спущены шины и она едет на дисках. Остановили машину, начали разговор с водителем, оказалось, что он - в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала передаче Degpunktā сотрудница Зиемельского управления муниципальной полиции Риги Виктория Вицупа.

Попытки пьяного водителя "о чем-то договориться" с полицией были неудачными.

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Нарушитель рассказал инспекторам, что он - коллега из находящейся в подчинении МВД службы, и до пенсии ему осталось совсем немного, однако это стражей порядке не разжалобило, они напомнили, что время "блата" и "корочек" постепенно уходит в прошлое и, если ты пойман за нарушение, то за него придется ответить.

На место происшествия была вызвана дорожная полиция, которая констатировала в выдохе мужчины более двух промилле алкоголя. Это означает, что водитель благодаря своим действиям потерял права, значительную сумму денег, а также попал в серьезные неприятности на работе и, возможно, даже потерял ее.