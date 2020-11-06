Изменен "порог" самоизоляции: сидеть 10 дней придется после возвращения почти из всех стран Европы

Еще на прошлой неделе порог для самоизоляции был скорректирован с учетом текущей двухнедельной кумулятивной заболеваемости Covid-19 в Латвии на 100 тыс. жителей.

Поскольку этот показатель стремительно растет и в настоящее время достиг 164,6 случая на 100 тыс. жителей, SPKC изменил подход и установил, что самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать при въезде из всех стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), в которых 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

В результате самоизоляцию в Латвии не нужно будет соблюдать только по приезде из Ватикана. Во всех других странах ЕС и ЕЭЗ совокупная заболеваемость Covid-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. 26

В отношении стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для кого открыты внешние границы ЕС.

По возвращении из других стран, не указанных в списке SPKC, необходимо соблюдать самоизоляцию.

Список и требования самоизоляции вступают в силу 7 ноября. 26

Средний недельный показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ составляет 598 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Это означает, что регулярные пассажирские перевозки запрещены из стран, где этот показатель превышает 1196,7 случая на 100 тыс. жителей. Согласно информации SPKC, с понедельника, 9 ноября, регулярные пассажирские перевозки запрещены в Андорру, Чехию, Бельгию, Люксембург, и Швейцарию. Снова будут разрешены регулярные пассажирские перевозки в Словению, Лихтенштейн, Нидерланды и Ватикан.

Несмотря на то, что совокупный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии быстро растет, он все еще остается одним из самых низких в Европе. Ниже, чем в Латвии, показатель заболеваемости только в Финляндии (51,9), Эстонии (91,9) и Норвегии (105,3).

Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.