Перевощиков: уже в половине случаев пациенты с Covid-19 не знают, где заразились

"Когда половина больных не может указать источник заражения, это означает, что вирус может встретить людей в любом месте, где не соблюдаются мероприятия по безопасности", - отметил Перевощиков.

Он пояснил, что Covid-19 распространяется быстро и охватывает все больше самоуправлений. В целом ухудшаются и другие эпидемиологические показатели - число случаев и удельный вес положительных тестов. "Эти показатели, которые мы анализируем ежедневно, ясно указывают на проблему", - рассказал эксперт.

По его словам, это означает, что ограничения, которые были в силе до этого, не работают.

Напомним, а четверг в Латвии выявлено 357 новых случаев Covid-19, семеро инфицированных скончались.

Один из умерших принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, один - к возрастной группе 65-70 лет, а еще пять человек - к возрастной группе 80-95 лет. На сегодняшний день это наибольшее число умерших за сутки пациентов с Covid-19 с начала распространения вируса в Латвии. На данный момент с диагнозом Covid-19 в Латвии скончались 95 человек.