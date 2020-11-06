Кариньш призвал начать соблюдать ограничения режима ЧС уже сейчас

В пятницу на пресс-конференции премьер указал, что сейчас в стране "решающий момент", так как пандемия Covid-19 продолжает распространяться, заболеваемость вирусом каждый день растет, больницы нагружаются все больше, растет и смертность.

"Правительству важны жизнь и здоровье каждого человека, поэтому, выслушав специалистов в области здравоохранения, правительство получило ясный посыл - если мы не будем действовать решительно и сейчас, нам грозит то, что мы можем потерять возможность контролировать вспышку пандемии, как это произошло во многих странах ЕС",

- рассказал премьер.

Принимая все это во внимание, правительство в пятницу решило с понедельника, 9 ноября, объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы добиться снижения заболеваемости Covid-19. Кариньш указал, что во время режима ЧС введен ряд ограничений, например, будет разрешено собираться меньшему числу людей, остановлены развлекательные мероприятия, ограничена работа заведений общепита.

"Формально ограничения вступят в силу с понедельника, однако призываю начать соблюдать их уже сегодня вечером - никуда не ходить, не встречаться с друзьями, не собираться, так как это то, чего хочет вирус. Продолжим соблюдать меры безопасности - дистанцию в два метра, мытье рук и ношение масок в публичных местах", - заявил Кариньш.

Министр культуры Наурис Пунтулис также призвал жителей не относиться к предстоящим выходным как к последнему моменту перед режимом ЧС, отметив, что в стране уже сейчас фактически происходит чрезвычайная ситуация.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.