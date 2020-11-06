Пт, 6.11.2020
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Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы

Ефремова отправили в колонию

Михаил Ефремов

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, отправлен в колонию, сообщает РИА "Новости".

"Осужденный Ефремов М.О. направлен к месту отбывания наказания. Согласно статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания", -  цитирует издание сообщение ФСИН.

Ранее сообщалось, что Ефремов решил остаться и отбыть наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. 

22 октября Московский городской суд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с восьми лет колонии до семи с половиной лет.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 

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