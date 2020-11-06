Ефремова отправили в колонию

"Осужденный Ефремов М.О. направлен к месту отбывания наказания. Согласно статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания", - цитирует издание сообщение ФСИН.

Ранее сообщалось, что Ефремов решил остаться и отбыть наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5.

22 октября Московский городской суд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с восьми лет колонии до семи с половиной лет.