Редлихс и Мейя покинули рижское "Динамо"

33-летний Мейя в этом сезоне вышел на лёд в 11 матчах в составе рижского "Динамо". На счету форварда одна результативная передача, 14 силовых приёмов, 5 заблокированных бросков и коэффициент полезности "-4".

36-летний Микелис Редлихс играл за "Динамо" с 2014 года. Кроме того, он выступал за рижан с 2008 по 2012 год. В текущем регулярном чемпионате КХЛ нападающий принял участие в восьми матчах, отдав две результативные передачи. Также на его счету 6 силовых приёмов, один заблокированный бросок и коэффициент полезности "-1".