Редлихс и Мейя покинули рижское "Динамо"

Нападающие Микелис Редлихс и Гинтс Мейя покинули рижское "Динамо", сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракты по обоюдному согласию.
33-летний Мейя в этом сезоне вышел на лёд в 11 матчах в составе рижского "Динамо". На счету форварда одна результативная передача, 14 силовых приёмов, 5 заблокированных бросков и коэффициент полезности "-4".
Отметим, что Мейя выступал за рижан с 2009 года.
36-летний Микелис Редлихс играл за "Динамо" с 2014 года. Кроме того, он выступал за рижан с 2008 по 2012 год. В текущем регулярном чемпионате КХЛ нападающий принял участие в восьми матчах, отдав две результативные передачи. Также на его счету 6 силовых приёмов, один заблокированный бросок и коэффициент полезности "-1".
В данный момент "Динамо" с семью очками в 17 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.
DINAMO RĪGA komanda pēc savstarpējas vienošanās pārtraukusi līgumattiecības ar 33 gadus veco uzbrucēju Gintu Meiju un 36 gadus veco uzbrucēju Miķeli Rēdlihu. pic.twitter.com/vikDUOKqmS— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) November 6, 2020