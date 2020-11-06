Более половины новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в Риге

Таким образом, общее число заболевших в столице за 14 дней составляет 1619 человек.

Еще 39 случаев зарегистрированы в Даугавпилсе, где за две недели число зараженных достигло 295 человек.

Кроме того, еще 12 случаев зарегистрированы в Кекавском крае, где кумулятивное число заболевших за 14 дней достигло 44 человек, а восемь случаев - в Лиепае, где за две недели заболели 84 человека. Еще семь новых случаев зафиксировано в Валмиере, там общее число зараженных за 14 дней достигло 32 человек.

Шесть новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Юрмале и Стопиньском крае, по пять - в Елгаве, Саласпилсском крае и Бауском крае. По четыре заболевших зарегистрированы в Огрском, Даугавпилсском, Гаркалнском, Сигулдском, Бабитском и Адажском краях. В еще ряде самоуправлений зарегистрировано меньшее число инфицированных.

Covid-19 вернулся в Руцавский и Карсавский края, где ранее все заболевшие выздоровели. В свою очередь за последние две недели ни одного нового случая не было зарегистрировано в Ницском и Алойском краях. 2

В целом на данный момент Covid-19 констатировано в 101 самоуправлении Латвии.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки пациентов 61 человек находится в возрасте от 50 до 59 лет, 58 человек старше 70 лет, а 56 - в возрасте от 40 до 49 лет. В других возрастных группах зараженных меньше.

Напомним, а четверг в Латвии выявлено 357 новых случаев Covid-19, семеро инфицированных скончались.

Один из умерших принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, один - к возрастной группе 65-70 лет, а еще пять человек - к возрастной группе 80-95 лет. На сегодняшний день это наибольшее число умерших за сутки пациентов с Covid-19 с начала распространения вируса в Латвии. На данный момент с диагнозом Covid-19 в Латвии скончались 95 человек.