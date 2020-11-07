Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в ноябре ждут глобальные перемены

Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, в жизни которых в ноябре 2020 года произойдут судьбоносные перемены, причем как положительные, так и не очень. Кому и к чему готовиться, по прогнозу эксперта, рассказывает astrohit.
Скорпион
Рожденные под этим созвездием люди переживут в ноябре необычное время, которое, по словам Павла Глобы, можно смело назвать магическим и мистическим. Астролог советует Скорпионам максимально прислушиваться к своему внутреннему голосу, не игнорировать сны и не забывать о приметах. Это позволит им справиться со всеми трудностями.
Стрелец
Стрельцам Павел Глоба рекомендует быть максимально осторожными, сосредоточенными и не терять трезвость ума.
Козерог
Для Козерогов ноябрь - это период, когда нужно будет решать важные задачи. По словам Павла Глобы, в этом им поможет интуиция, а также умение правильно расставлять приоритеты, причем во всех сферах жизни.
Водолей
Все, что будет происходить с Водолеями в ноябре, обязательно повлияет на их будущее. Как уверяет астролог, представителям этого знака Зодиака нужно быть очень внимательными, поскольку даже какая-то мелочь может стать для них важнейшим жизненным уроком.
Рыбы
У представителей этого знака Зодиака в ноябре все будет не так радужно, как хотелось бы, и частенько им придется заниматься серьезными делами. По словам Павла Глобы, Рыбы будут стараться помогать окружающим, но в этом деле важно не переусердствовать. Основные усилия нужно все-таки направить на личные дела.