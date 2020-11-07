Новый рекорд: за сутки в Латвии выявлено 404 новых случая Covid-19, один человек умер

В пятницу, 6 ноября, в Латвии выявлено 404 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Это самое большое обнаруженное в Латвии количество новых случаев Covid-19 за сутки с начала пандемии.
Умерший принадлежал к возрастной группе 80-85 лет.
За прошедшие сутки был сделан 6651 тест на наличие Covid-19, 6,1% из которых показали положительный результат.
Вчера в больницы были помещены 35 пациентов с Covid-19, всего сейчас в больницах лечатся 242 инфицированных, 12 находятся в тяжелом состоянии.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 7880 человек, полностью выздоровели 1444 человека.