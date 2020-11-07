Сб, 7.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Новый рекорд: за сутки в Латвии выявлено 404 новых случая Covid-19, один человек умер

ФОТО: AFP / Scanpix

В пятницу, 6 ноября, в Латвии выявлено 404 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Это самое большое обнаруженное в Латвии количество новых случаев Covid-19 за сутки с начала пандемии. 

Умерший принадлежал к возрастной группе 80-85 лет.

За прошедшие сутки был сделан 6651 тест на наличие Covid-19, 6,1% из которых показали положительный результат. 

Вчера в больницы были помещены 35 пациентов с Covid-19, всего сейчас в больницах лечатся 242 инфицированных, 12 находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 7880 человек, полностью выздоровели 1444 человека.

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