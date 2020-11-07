Тяжелая авария в Сигулдском крае: машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась

Автомобиль Volkswagen Golf попал в аварию в первой половине дня на шоссе, которое соединяет Малпилс и Сигулду, недалеко от села Юдажи.

Свидетели этого события вовремя обратились за помощью.

Это была Велга, она живет прямо у шоссе, и авария действительно произошла у нее на глазах: "Моя свекровь и я собирали здесь листья и услышали звук скрипящей тормозной шины. Я посмотрела в ту сторону, машина уже начала переворачиваться".

Ситуация в двух словах была описана службе спасения и указано примерное место аварии. Велга подбежала к машине, чтобы помочь пострадавшим. Затем, заметив суету, проезжающие машины тоже начали тормозить на дороге.

Пострадавшая женщина, которая была за рулем, смогла самостоятельно выбраться из машины и, по словам очевидцев, даже могла ходить, но когда на место прибыли врачи, было установлено, что женщине нужна серьезная помощь и ее срочно доставили в больницу.

Врачи диагностировали серьезные травмы средней степени тяжести, заподозрили переломы, травмы позвоночника и ног.

Выясняются причины, из-за которых потерпевшая не справилась с управлением транспортного средства. Очевидец высказал версию, что водитель отвлеклась от дороги из-за использования мобильного телефона.

Это, конечно, только предположение перед официальным заключением полиции, но известно, что водитель была одна на дороге в момент аварии.