Сб, 7.11.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог

Овечкин хотел бы сейчас играть в КХЛ, но это пока невозможно

Александр Овечкин

ФОТО: AFP / Scanpix

Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин, сейчас хотел бы играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но это невозможно из-за его обширного контракта с "Вашингтон Кэпиталз".

35-летний нападающий в настоящее время находится в России, так как начало следующего сезона НХЛ еще не объявлено. Овечкин как зритель был замечен на нескольких играх московского клуба "Динамо".

Игрок признался, что очень хочет попасть в московское "Динамо", но на данный момент это невозможно.

"Правильно делают молодые, когда с контрактами НХЛ приезжают в КХЛ на правах аренды. Игровая практика нужна, тем более если они хотят пробиться в основу НХЛ.

Но у меня другая ситуация. У меня есть контракт с "Вашингтоном", и чтобы его защитить, нужно платить большую страховку. Так я хотел бы поиграть уже сейчас, но это пока нереально", - цитирует Овечкина Sports.ru.

Капитан "Вашингтона" и обладатель Кубка Стэнли 2018 года является воспитанником московского "Динамо". Также он играл в этой команде во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013. В то время командой руководили Олег Знарок и Харийс Витолиньш.

В прошлом сезоне НХЛ Овечкин преодолел рубеж 700 голов в НХЛ. Его цель - побить рекорд по голам Уэйна Гретцки (894).

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