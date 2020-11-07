Умер актер театра "Дайле" Леон Криванс

Актер родился 17 апреля 1938 года в семье строителя. В 1956 году окончил Рижскую 6-ю среднюю школу. Во время учебы Криванс работал в драматическом ансамбле Дома культуры строителей "Октябрь".

После окончания 3-й студии театра "Дайле" с 1962 по 1992 год был актером театра. Криванс также исполнил роль Стуклы в опере Рудольфа Блауманиса "В огне", успешно исполненной в дипломной работе, в постановке театра Дайле в 1963 и 1966 годах.

В энциклопедии написано, что в начале карьеры актерская прямолинейность и юношеский энтузиазм доминировали в его ролях, но позже Криванс на сцене акцентировал мышление персонажа и его парадоксальность в ситуациях, а популярность он завоевал комедийными ролями.

Персонажи Кривана в фильмах комичны, со склонностью к эксцентричности. Он изображал таких персонажей, как Артур в фильме 1965 года ""Тобаго" меняет курс" ("Tobago" maina kursu), Фрида в фильме 1967 года "Часы капитана Энрико" (Kapteiņa Enriko pulkstenis), Спульги в фильме 1973 года "Подарок одинокой женщине" (Dāvana vientuļai sieviete) и Григала в фильме 1982 года "Голова Тереона" (Tereona galva) и другие. Также актеров можно было увидеть в эпизодических ролях в таких фильмах, как "Верба серая цветет" (Kārkli pelēkie zied, 1961), "Эдгар и Кристина" (Purva bridējs, 1966), "Времена землемеров" (Mērnieku laiki, 1968), "Слуги дьявола на чертовой мельнице" (Vella kalpi Vella dzirnavās, 1972), "Забытые вещи" (Aizmirstās lietas, 1982).

3 мая 2018 года он был награжден Крестом признания 4 степени "За пожизненный творческий вклад в латвийский театр и кино".