Covid-19: за сутки в Эстонии выявлено 229 новых случаев. В Литве - 1972 новых случая, 11 человек умерли

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2740 первичных тестов на коронавирус, положительный результат дали 229 тестов (8,4%). В Литве за минувшие сутки заражение новым коронавирусом было подтверждено еще у 1972 человек, и было зарегистрировано 11 новых смертей от Covid-19, сообщило в субботу, 7 ноября, Министерство здравоохранения.