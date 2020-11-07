Covid-19: за сутки в Эстонии выявлено 229 новых случаев. В Литве - 1972 новых случая, 11 человек умерли
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2740 первичных тестов на коронавирус, положительный результат дали 229 тестов (8,4%). В Литве за минувшие сутки заражение новым коронавирусом было подтверждено еще у 1972 человек, и было зарегистрировано 11 новых смертей от Covid-19, сообщило в субботу, 7 ноября, Министерство здравоохранения.
Эстония
Заболеваемость за последние 14 дней составляет 119 на 100 000 населения, доля положительных результатов составляет 6,1%.
Литва
В Литве 1972 новых случая, 11 человек умерли.
Это самое большое количество новых случаев заражения, выявленных в Литве за один день с начала эпидемии. В пятницу, 6 ноября, было зарегистрировано 1656 инфицированных.
В общей сложности в стране у 22 719 человек был диагностирован новый коронавирус, и у 5615 человек было подтверждено выздоровление.
Covid-19 унес жизни в общей сложности 203 человек, еще 67 из заболевших вирусом имели другую причину смерти.
По данным Литовского национального центра общественного здоровья, кумулятивное число случаев инфицирования на 100 000 населения в Литве за 14 дней на 7 ноября составляет 416,69.