Убийство в Екатеринбурге: хозяин квартиры застрелил троих гостей и покончил с собой

По предварительным данным, хозяин квартиры выстрелил из охотничьего карабина в своих гостей, а затем покончил с собой.

В квартире находились еще две девушки - 17 и 16 лет. Старшая получила огнестрельное ранение, ей оказывается медицинская помощь, вторая девушка не пострадала.

По известным данным, хозяин квартиры - Дмитрий, 1986 года рождения вместе с друзьями, - Антоном, 1988 года рождения, и Олегом, 1984 года рождения, познакомились с девушками в интернете и пригласили их в гости.

Предположительно, хозяин квартиры, работал охранником. На него были зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье "Сайга-20К", из которого и стреляли по гостям квартиры. Также сообщается, что ранее хозяин квартиры был судим за кражу.