Сб, 7.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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В Минске на "Марше медиков" задержали более 30 человек

ФОТО: EPA/Scanpix

В Минске 7 ноября прошла акция протеста "Марш медиков". Участники акции собрались у 1-й клинической больницы города. К месту проведения акции приехали сотрудники правоохранительных органов и начали задерживать протестующих, сообщает "Медуза".

По данным правозащитного центра "Весна", задержаны 33 человека, и список пополняется.

Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич подтвердила Tut.by задержания протестующих, но не уточнила, сколько человек доставлены в отделения.

"Несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства", - сообщила она.

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