В Минске на "Марше медиков" задержали более 30 человек

В Минске 7 ноября прошла акция протеста "Марш медиков". Участники акции собрались у 1-й клинической больницы города. К месту проведения акции приехали сотрудники правоохранительных органов и начали задерживать протестующих, сообщает "Медуза".
По данным правозащитного центра "Весна", задержаны 33 человека, и список пополняется.
Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич подтвердила Tut.by задержания протестующих, но не уточнила, сколько человек доставлены в отделения.
"Несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства", - сообщила она.