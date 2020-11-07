"Динамо" у себя дома потерпело десятое поражение подряд

Матч завершился со счётом 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) в пользу гостей. Отметим, что это поражение стало десятым подряд для команды Петериса Скудры.

Счёт в матче на последней минуте первого периода открыл Рфаэль Бикмуллин, который реализовал большинство "Нефтехимика". В середине второго периода Зак Митчелл забросил ответную шайбу, но равный счёт продержался на табло не долго.

Две минуты спустя Булат Шафигуллин вывел гостей вперёд, а ещё минуту спустя Либор Гудачек забросил третью шайбу в ворота рижан и установил окончательный счёт в матче.

В данный момент "Динамо" с семью очками в 18 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Нефтехимика" 14 очков в 21 матче и 11 место на Востоке.