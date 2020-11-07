Covid-19: В Грузии введут комендантский час в крупных городах

Ограничения вступят в силу в понедельник, 9 ноября. В крупных городах: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будет запрещено свободное перемещение с 22:00 до 5:00.

Запрещены как пешие прогулки, так и поездки на автотранспорте. 6

Исключения сделают для международных автомобильных перевозок, и для тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах.