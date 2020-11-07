Covid-19: В Грузии введут комендантский час в крупных городах

Чтобы снизить распространение covid-19, в Грузии вводится комендантский час в крупных городах. О такой мере объявила в субботу, 7 ноября, вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили, сообащет "Медуза" со ссылкой на источник.
Ограничения вступят в силу в понедельник, 9 ноября. В крупных городах: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будет запрещено свободное перемещение с 22:00 до 5:00.
Запрещены как пешие прогулки, так и поездки на автотранспорте.
Исключения сделают для международных автомобильных перевозок, и для тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах.
В Грузии за прошедшие сутки было выявлено 2775 случаев Covid-19. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 51 993 человека, 423 умерли.