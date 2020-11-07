Как изменились цена на горючее в балтийских странах? Рассказываем подробно

И на этой неделе самый дорогой бензин был в Таллине, а самый дешевый - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,9% до 1,119 евро за литр, а дизельное горючее - на 0,5% до 0,994 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,3% до 1,046 евро за литр, а дизельное горючее подорожало на 1,4% - до 0,916 евро за литр.

В Таллине цены на бензин и дизельное горючее не изменились, и бензин на АЗС Circle K стоил 1,229 евро за литр, а дизельное горючее - 0,969 евро за литр.