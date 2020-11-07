Видео ⟩ В Подмосковье при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли журналист НТВ и его жена

Как сообщает "Интерфакс", погибли пилот и пассажир. Находился ли еще кто-то в самолете, пока неизвестно. Инцидент произошел возле поселка Чкаловский. Как отметил источник агентства, сейчас самолет продолжает гореть.

Позже издание Baza сообщило, что одним из погибших оказался Александр Колтовой - ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

СМИ сообщают, что при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб наш коллега Александр Колтовой вместе со своей женой.



Ведущему ток-шоу «ДНК» и соведущему ток-шоу «Звезды сошлись» был 41 год pic.twitter.com/zl7j1t7rS2 — НТВ (@ntvru) November 7, 2020

Telegram-каналы Mash и "112" сообщают, что летательный аппарат потерпел крушение. На снятой очевидцами видеозаписи видно, как загоревшийся самолет падает на поле.