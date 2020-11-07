Фото ⟩ Соцсети взволновала самая сексуальная девушка-судья из России

В среду, 4 ноября, перед очередным игровым вечером Лиги чемпионов, в соцсетях поклонников футбола распространилось видео, на котором арбитр Екатерина Костюнина никак не может определиться с комплектом белья. Через несколько часов - когда "Краснодар" закончил матч против "Севильи", стало понятно, что это видео - лучшее, что случилось с российским футболом за весь день.
November 5, 2020
Автор и героиня ролика Екатерина Костюнина прославилась еще четыре года назад. Тогда СМИ не только России, но и всего мира внезапно выяснили, что бывшая футболистка команды "Енисей", а по совместительству - молодой арбитр третьего дивизиона чемпионата России обладает по-настоящему модельной внешностью. Тогда же многие издания написали об этом.
В 2018 году Екатерина окончила Красноярский государственный педагогический университет. В интервью она рассказала, что мечтает стать арбитром ФИФА и работать на матчах мужской Российской Премьер-Лиги.
Глядя на ее фотографии, хочется пожелать девушке удачи. Взгляните сами: