Фото ⟩ Соцсети взволновала самая сексуальная девушка-судья из России

Автор и героиня ролика Екатерина Костюнина прославилась еще четыре года назад. Тогда СМИ не только России, но и всего мира внезапно выяснили, что бывшая футболистка команды "Енисей", а по совместительству - молодой арбитр третьего дивизиона чемпионата России обладает по-настоящему модельной внешностью. Тогда же многие издания написали об этом.