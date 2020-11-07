Сеть баров Ezītis miglā во время чрезвычайной ситуации изменит концепцию

Он отметил, что с точки зрения снижения заболеваемости, что является приоритетом, решение правительства об объявлении чрезвычайного положения с 9 ноября, скорее всего, является правильным решением. Однако, ссылаясь на исследование, Ундзенс указал, что места питания - это не те места, где много людей инфицируются Covid-19.

"Заболеваемость намного выше в домах, на рабочих местах и ​​в учебных заведениях, поэтому ограничения, налагаемые на нашу отрасль, слишком жесткие, возможно, даже преувеличенные,

так как, например, клиентам не разрешается сидеть на террасах", - заявили в сети баров Ezītis miglā.

Ундзенс также сказал, что ожидает заседание правительства и последующие объявления во вторник, 10 ноября, в надежде, что ощутимая поддержка будет оказана как сотрудникам, которые перейдут в состоянии простоя, так и компаниям, так как для некоторых предприятий в этом секторе этот период может оказаться трудным и даже смертельным.

Во время режима чрезвычайной ситуации Ezītis miglā продолжит сотрудничество со службами доставки еды Wolt и Bolt. Ундзенс обратила внимание на то, что в ближайшее время барная сеть планирует создать в Риге собственную службу доставки, где некоторые из сотрудников могли бы работать курьерами.

"Переориентирование на поставки не составит для нас сложностей, поскольку наши бары уже занимаются этим в большей или меньшей степени. Вопрос в том, хватит ли оборота для продолжения рентабельной работы. Если нет, то возможно, что некоторые бары могут быть закрыты до окончания режима чрезвычайной ситуации",

- сказал Ундзенс, подчеркнув, что такое решение может быть вынесено в течение одной-двух недель.

С понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации - будут отменены и запрещены все очные публичные мероприятия за исключением собраний, шествий и пикетов, в которых смогут принять участие не более 50 человек.

На время режима чрезвычайной ситуации в Латвии будет запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг.