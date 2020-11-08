Футбол с Владимиром Ивановым: Пулеметные очереди от "Риги" и РФШ, заражение кубковым синдромом у футболистов из Курземе

Сам тур был растянут на несколько дней и все из-за финала Кубка страны, что и понятно. Вот почему курземские команды провели свои игры еще в начале этой недели. Провели практически одинаково, потому что было очевидно - с мотивацией у них не все в порядке. Но только если "Вентспилс" все же взял одно очко в гостевом поединке с "Даугавпилсом" - 0:0, то "Лиепая" так и вовсе уступила на своем поле юрмальскому "Спартаку" - 0:1.

Первая из этих игр, надо признать, стала одной из самых скучных в сезоне. А посему неудивительно, что соперники за 90 минут создали у ворот минимальное количество опасных моментов, так и оставшись при своих интересах: для хозяев поля ничья с бронзовым призером прошлогоднего первенства - почетно, а гости в мыслях наверняка были уже в воскресном финале. Да и наставник "желто-синих" Виорел Фрунза недвусмысленно намекал - что у него в приоритете, оставив вне игры своих лидеров Виллелу и Евгения Козлова (бразильца вообще не было в заявке, а Козлов, правда, во втором тайме на поле стадиона "Целтниекс" все же появился).

Как итог - всего пятая в сезоне нулевая ничья (любопытно, что в трех случаях так играл именно "Вентспилс" - до этого у команды были безголевые июльские встречи с "Меттой" и "Тукумсом"). "Вентспилс" остается в турнирной таблице четвертым, "Даугавпилс" - восьмым.

В Лиепае матч был гораздо живее - главный арбитр встречи Александр Голубев показал в общей сложности восемь желтых карточек, то есть уже не сонное царство. Да и лидеры лиепайчан Артур Карашаускас и бразилец Додо были в строю (оба отметились разве что предупреждениями). Только "Лиепая" все равно не была похожа на себя: слишком медленная, порой вальяжная, и точно не настроенная должным образом. Так что и тут "синдром финала Кубка Латвии" был налицо.

"Спартак" оказался готов к этому шансу и не упустил его. Здесь все решил автогол в середине второго тайма - 1:0 в пользу юрмалчан, у которых эта победа стала лишь второй за девять последних туров. Кстати, их капитан Неманья Белакович вновь промолчал и с 13-ю голами остается вторым в списке бомбардиров (лидерство с 15 голами здесь по-прежнему удерживает экс-нападающий "Валмиеры" Арокодаре, ныне выступающий за немецкий "Кельн").

Завершался отчетный тур на столичном стадионе "Даугава" и в Тукумсе, где у аутсайдеров не было ни одного шанса на успех при том, что гости вроде как также сильно не напрягались. Так, "Метта" принимала на своем поле вице-лидера сезона РФШ, потерпев седьмое поражение кряду. На этот раз без вопросов - 0:3.

Как всегда, героически выстояв первый тайм, во вторые 45 минут команда Андриса Рихертса выбросила белый флаг, точнее - развалилась на части.