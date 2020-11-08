Футбол с Владимиром Ивановым: Пулеметные очереди от "Риги" и РФШ, заражение кубковым синдромом у футболистов из Курземе

Сразу несколько важных выводов напрашиваются по итогам укороченного 25-го тура чемпионата Латвии по футболу (матч "Елгава" - "Валмиера" не состоялся из-за карантина команды Тамаза Пертии). Во-первых, "Риге" Михаила Конева еще рано праздновать очередное "золото", потому как идущая следом РФШ также набрала три очка, а значит и она сохраняет шансы на титул, пусть и теоретические. Во-вторых, "Вентспилс" решил поберечься в преддверии финала Кубка Латвии, из Даугавпилса привезя ничью, а другой финалист "Лиепая" так и вовсе проиграл. В-третьих, ничего еще непонятно и в стане аутсайдеров: "Метта" и "Тукумс" продолжают вести заочный спор - кто же лишний в веселой компании "Вирслиги".
Сам тур был растянут на несколько дней и все из-за финала Кубка страны, что и понятно. Вот почему курземские команды провели свои игры еще в начале этой недели. Провели практически одинаково, потому что было очевидно - с мотивацией у них не все в порядке. Но только если "Вентспилс" все же взял одно очко в гостевом поединке с "Даугавпилсом" - 0:0, то "Лиепая" так и вовсе уступила на своем поле юрмальскому "Спартаку" - 0:1.
Первая из этих игр, надо признать, стала одной из самых скучных в сезоне. А посему неудивительно, что соперники за 90 минут создали у ворот минимальное количество опасных моментов, так и оставшись при своих интересах: для хозяев поля ничья с бронзовым призером прошлогоднего первенства - почетно, а гости в мыслях наверняка были уже в воскресном финале. Да и наставник "желто-синих" Виорел Фрунза недвусмысленно намекал - что у него в приоритете, оставив вне игры своих лидеров Виллелу и Евгения Козлова (бразильца вообще не было в заявке, а Козлов, правда, во втором тайме на поле стадиона "Целтниекс" все же появился).
Как итог - всего пятая в сезоне нулевая ничья (любопытно, что в трех случаях так играл именно "Вентспилс" - до этого у команды были безголевые июльские встречи с "Меттой" и "Тукумсом"). "Вентспилс" остается в турнирной таблице четвертым, "Даугавпилс" - восьмым.
В Лиепае матч был гораздо живее - главный арбитр встречи Александр Голубев показал в общей сложности восемь желтых карточек, то есть уже не сонное царство. Да и лидеры лиепайчан Артур Карашаускас и бразилец Додо были в строю (оба отметились разве что предупреждениями). Только "Лиепая" все равно не была похожа на себя: слишком медленная, порой вальяжная, и точно не настроенная должным образом. Так что и тут "синдром финала Кубка Латвии" был налицо.
"Спартак" оказался готов к этому шансу и не упустил его. Здесь все решил автогол в середине второго тайма - 1:0 в пользу юрмалчан, у которых эта победа стала лишь второй за девять последних туров. Кстати, их капитан Неманья Белакович вновь промолчал и с 13-ю голами остается вторым в списке бомбардиров (лидерство с 15 голами здесь по-прежнему удерживает экс-нападающий "Валмиеры" Арокодаре, ныне выступающий за немецкий "Кельн").
Завершался отчетный тур на столичном стадионе "Даугава" и в Тукумсе, где у аутсайдеров не было ни одного шанса на успех при том, что гости вроде как также сильно не напрягались. Так, "Метта" принимала на своем поле вице-лидера сезона РФШ, потерпев седьмое поражение кряду. На этот раз без вопросов - 0:3.
Причем для решения задачи подопечным Виктора Мороза хватило каких-то 12 минут, когда с 57-й по 69-ю мяч трижды побывал в воротах Хелмута Саулитиса (в составе победителей дубль оформил Томаш Шимкович).
Такую же пулеметную очередь, только в Тукумсе и за восемь минут, выдала "Рига". Правда, еще в первом тайме, когда сначала с пенальти на 29-й минуте счет открыл Хэрди Пренга, а на 37-й точку в матче поставил Стефан Милошевич. Вот и выходит, что в этом туре успеха добивались исключительно легионеры (у РФШ еще один гол на счету Томислава Шарича, а в Лиепае собственные ворота поразил Кейта).
В общем, имея на решение задачи остаться в высшей лиге два тура, "Метта" по-прежнему имеет 16 баллов, "Тукумс" - 14. Так что "схватка над пропастью" продолжается...
Что мы имеем в турнирной таблице? У "Риги" 69 очков, у РФШ - 60 за два тура до конца сезона. Правда, у РФШ игра в запасе (та самая с "Лиепаей" на выезде), плюс 26-го числа РФШ на стадионе "Аркадия" в следующем, 26-м туре принимает "Ригу". Резюме - борьба за "латвийское скудетто" продолжается, и, скорее всего, все решится как раз в предпоследнем туре. А может быть и раньше, так как лиепайская игра назначена на 20 ноября, как и перенесенная встреча 25-го тура "Елгава" - "Валмиера".
И еще о переносах в "Вирслиге". Матч 24-го тура "Лиепая" - "Валмиера" пройдет 23 ноября, плюс следующий тур назначен только на 26-е число, то есть уже после паузы на матчи сборных. Последний, 27-й тур, остается на своем месте (все пять встреч пройдут 29 ноября). То есть получается, например, что "Валмиере", которой очки для закрепления на третьей позиции ну очень нужны (у "Валмиеры" - 39 очков, "Вентспилса" - 38, "Спартака" - 34 и "Лиепаи" - 32), за десять дней придется провести четыре матча.
Но другого выхода нет исходя из того, что "Вирслига" должна финишировать в ноябре. Так что погодите делать выводы, даже промежуточные. Остается все самое интересное!