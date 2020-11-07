Лукашенко официально открыл Островецкую АЭС

АЭС построила российская компания "Росатом", на ее финансирование Москва предоставила кредит в размере 10 миллиардов долларов.

Литва, чья столица Вильнюс находится всего в 50 километрах от новой АЭС, особенно активно выступала против ее строительства.

"Это исторический момент. Страна становится ядерной державой", - сказал Лукашенко. - "Островецкая атомная электростанция - это новый шаг на пути к энергетической безопасности страны в будущем».

«Мы не встанем на колени!».

Лукашэнка на БелАЭС звяртаючыся да Літвы і Польшчы, распавёў пра нейкія агароды.



Крыніца: pul_1 pic.twitter.com/zHa7GN8J6V — Белсат TV (@Belsat_TV) November 7, 2020

Беларусь запустила новую АЭС во вторник, 3 ноября, в ответ на что Литва приостановила коммерческий обмен электроэнергией с Беларусью.

Противоречиво относятся к новой АЭС и в самой Беларуси, которая когда-то пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.

Андрей Санников, один из лидеров белорусской оппозиции, заявил в Twitter, что Островецкая АЭС является "геополитическим оружием" в руках Лукашенко и Кремля против Европейского союза (ЕС) и "радиоактивной угрозой для Беларуси и Европы".

Протесты против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются с 9 августа.

Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси 9 августа, действующий глава государства Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает, что результаты выборов сфальсифицированы, а Тихановская одержала уверенную победу.