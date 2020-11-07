Сб, 7.11.2020
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"Эти выборы еще далеки от завершения": Трамп отказался признать поражение

Дональд Трамп.

ФОТО: Official White House Photo/REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп после того, как крупнейшие американские СМИ объявили, что президентские выборы выиграл Джо Байден, пока еще отказывается признавать поражение, сообщает "Медуза".

"Эти выборы еще далеки от завершения", - говорится в заявлении действующего президента.

Как пообещал Трамп, начиная с понедельника его штаб обратится в суды, "чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя".

"Я не успокоюсь, пока народ Америки не получит честный подсчет голосов, которого заслуживает он, и которого требует демократия".

Джо Байден, в свою очередь, написал в своем Twitter, что для него большая честь быть избранным на пост президента.

"Нас ждет тяжелая работа, но я обещаю вам - я буду президентом для всех американцев, вне зависимости от того, голосовали вы за меня или нет".

В Twitter статус Джо Байдена изменен на "избранный президент США". 

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