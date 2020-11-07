"Эти выборы еще далеки от завершения": Трамп отказался признать поражение

"Эти выборы еще далеки от завершения", - говорится в заявлении действующего президента.

Как пообещал Трамп, начиная с понедельника его штаб обратится в суды, "чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя".

"Я не успокоюсь, пока народ Америки не получит честный подсчет голосов, которого заслуживает он, и которого требует демократия".

Джо Байден, в свою очередь, написал в своем Twitter, что для него большая честь быть избранным на пост президента.

"Нас ждет тяжелая работа, но я обещаю вам - я буду президентом для всех американцев, вне зависимости от того, голосовали вы за меня или нет".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020