В Риге пропала четырехлетняя девочка. Полиция просит помощи

Сегодня вечером Государственная полиция получила информацию о том, что утром 7 ноября в 7:00 со своего места жительства на улице Пиебалгас в Риге пропала Василиса Сурикова 2016 года рождения, сообщает Госполиция.
Текущая информация предполагает, что девочку, возможно, забрал ее отец, который не живет с ребенком в одной семье. Очевидцы видели, что около 16:00 упомянутый мужчина находился с девочкой на улице Квелес в Риге. Точное местонахождение ни ребенка, ни мужчины в настоящее время неизвестно. Вероятно, мужчина находится в Риге, в микрорайоне Югла.
На девочке были розовая куртка, розовая шапка и зеленые туфли.
В настоящее время Государственная полиция ведет активные поисковые работы, в которых задействованы все возможные ресурсы.
Полиция просит посмотреть на фотографию девочки и отозваться всех, кто что-то знает о ее возможном местонахождении или имеет другую полезную информацию, по телефону 110!
Rīgā pazudusi četrus gadus veca meitene Valsts policija šovakar ir saņēmusi informāciju, ka šorīt, 7. novembrī,...Опубликовано Valsts policija meklē Суббота, 7 ноября 2020 г.