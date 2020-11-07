Вс, 8.11.2020
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Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā
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В Риге пропала четырехлетняя девочка. Полиция просит помощи

ФОТО: Valsts policija

Сегодня вечером Государственная полиция получила информацию о том, что утром 7 ноября в 7:00 со своего места жительства на улице Пиебалгас в Риге пропала Василиса Сурикова 2016 года рождения, сообщает Госполиция.

Текущая информация предполагает, что девочку, возможно, забрал ее отец, который не живет с ребенком в одной семье. Очевидцы видели, что около 16:00 упомянутый мужчина находился с девочкой на улице Квелес в Риге. Точное местонахождение ни ребенка, ни мужчины в настоящее время неизвестно. Вероятно, мужчина находится в Риге, в микрорайоне Югла.

На девочке были розовая куртка, розовая шапка и зеленые туфли.

В настоящее время Государственная полиция ведет активные поисковые работы, в которых задействованы все возможные ресурсы.

Полиция просит посмотреть на фотографию девочки и отозваться всех, кто что-то знает о ее возможном местонахождении или имеет другую полезную информацию, по телефону 110!

Rīgā pazudusi četrus gadus veca meitene Valsts policija šovakar ir saņēmusi informāciju, ka šorīt, 7. novembrī,...

Опубликовано Valsts policija meklē Суббота, 7 ноября 2020 г.

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