В Риге пропала четырехлетняя девочка. Полиция просит помощи

Текущая информация предполагает, что девочку, возможно, забрал ее отец, который не живет с ребенком в одной семье. Очевидцы видели, что около 16:00 упомянутый мужчина находился с девочкой на улице Квелес в Риге. Точное местонахождение ни ребенка, ни мужчины в настоящее время неизвестно. Вероятно, мужчина находится в Риге, в микрорайоне Югла.