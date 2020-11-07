Почти половина новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 180 новых случаев заражения, а общее кумулятивное число случаев в столице за 14 дней в настоящее время составляет 1666 человек.

В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 37 новых случаев, а общее количество инфицированных за последние две недели достигло 309 человек.

В волости Акнисте зарегистрировано 13 новых пациентов, а общее количество в этом самоуправлении за 14 дней достигло 30 человек.

В Юрмале, а также в Краславском районе зарегистрировано 10 новых заболевших, общее количество пациентов в Юрмале за последние две недели достигло 82, а в Краславском районе - 53 человек. В Лиепае было выявлено девять новых случаев заболевания, всего за две недели - 87.

Семь новых пациентов были зарегистрированы в Даугавпилсском районе, по шесть в Екабпилсе, Огре, Цесисе, Бауске, Смилтене и Айзкраукле, и по пять в Кулдигском, Саласпилсском и Лимбажском районах. Еще по несколько инфицированных зарегистрировано в ряде самоуправлений.

Covid-19 вернулся также в Ницский и Яунпилсский районы, где ранее выздоровели все пациенты.

За последние две недели в Лудзенском и Вараклянском районах не зарегистрировано ни одного нового пациента.

Всего инфекция Covid-19 на данный момент обнаружена в 102 муниципалитетах Латвии. Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 1666, Даугавпилсе - 309, Лиепае - 87, а также Юрмале - 82 человека. 7

Из числа инфицированных за последние сутки 79 человек в возрасте от 50 до 59 лет, 78 - от 40 до 49 лет и 64 - от 30 до 39 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.