Фото ⟩ Как выглядит роскошный особняк Овечкина в США за 4 миллиона долларов?

Александр Овечкин переехал в США в 2005 году. До 2011 года он жил в Арлингтоне - пригороде Вашингтона. Со временем он решил поменять жилье, так как к нему часто заглядывали поклонники, пишет Sport24.ru.
"Представьте, я приезжаю домой после тренировки и ложусь поспать перед игрой. Внезапно раздается звонок в дверь. Ты полусонный вскакиваешь, влезаешь в тапочки, несешься вниз по лестнице. И злой, как черт, думаешь: "Какого черта? Кто бы это мог быть? И вот, пожалуйста, перед тобой улыбающийся во весь рот незнакомец, который радостно говорит: "Привет, Ови! Ты можешь расписаться на майке?" Ну как на это реагировать?!" - рассказывал спортсмен.
Из-за неудобств и постоянного шума, так как дом находился у дороги, Александр и его мама начали поиски нового жилища. Этот процесс растянулся на три года.
Хоккеист выбрал роскошный особняк в столичном пригороде Маклине. Дом обошелся ему примерно в 4 миллиона долларов. Он был построен в 2011 году, а собственностью хоккеиста стал в январе 2012-го.
В особняке 5 спальных комнат, несколько гостиных, 7 ванных комнат. Общая площадь дома - 1000 квадратных метров, территория у особняка занимает примерно половину гектара.
Среди соседей Овечкина есть и конгрессмены, и американские миллионеры. Дом спортсмена можно узнать сразу, на железных воротах изображена цифра 8 и две хоккейные клюшки.