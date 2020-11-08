Фото ⟩ Как выглядит роскошный особняк Овечкина в США за 4 миллиона долларов?

"Представьте, я приезжаю домой после тренировки и ложусь поспать перед игрой. Внезапно раздается звонок в дверь. Ты полусонный вскакиваешь, влезаешь в тапочки, несешься вниз по лестнице. И злой, как черт, думаешь: "Какого черта? Кто бы это мог быть? И вот, пожалуйста, перед тобой улыбающийся во весь рот незнакомец, который радостно говорит: "Привет, Ови! Ты можешь расписаться на майке?" Ну как на это реагировать?!" - рассказывал спортсмен.