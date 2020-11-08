В воскресенье небо постепенно прояснится. Возможно, будут побиты рекорды тепла

Во второй половине дня начиная с северо-запада страны небо прояснится. Слабый или умеренный западный ветер перейдет в северный, северо-западный.

Максимальная температура воздуха составит +9..+12 градусов, местами, возможно, будет побит рекорд тепла для 8 ноября. После заката солнца ожидается похолодание.