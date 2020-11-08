В Риге из-за пожара эвакуировали 30 человек из девятиэтажного дома

В субботу, 7 ноября, в Риге, в квартире девятиэтажного дома произошел пожар, в результате которого из дома были эвакуированы 30 человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Пожар возник около 17:00, и в результате пожара были сожжены домашние вещи, коммуникационная шахта и утепление чердака площадью 40,5 квадратных метров. Один человек был спасен из сгоревшей квартиры, а еще 30 человек были эвакуированы из дома. Пожарные закончили работу на месте через несколько часов.
Еще в двух случаях вызвали пожарных, потому что в домах загорелась еда. В Кекавском крае сработал датчик дыма в квартире пятиэтажного дома, и соседи вызвали спасателей. Из задымленной квартиры спасли одного человека.
Подобный пожар произошел и в многоквартирном доме в Риге. При этом человека спасли из квартиры с помощью спасательной маски. Он также получил травмы и был доставлен к врачам.
Всего в течение дня в VUGD поступило 33 вызова по всей Латвии, 14 из которых касались пожаров, 17 - спасательных операций, а два звонка были ложными.