В Кулдигском крае насмерть сбили мужчину: он шел по проезжей части без отражателей

Около 18 часов в Румбской волости Кулдигского края, на дороге Талси-Стенде-Кулдига, мужчину, который шел по правой стороне проезжей части в темной одежде без отражающих элементов, сбила автомашина Audi A2. Мужчина скончался на месте происшествия.

В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали семь человек, а один человек погиб.