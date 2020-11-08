В Кулдигском крае насмерть сбили мужчину: он шел по проезжей части без отражателей

В субботу, 8 ноября, в Кулдигском крае насмерть сбит идущий по проезжей части мужчина, на одежде которого не было отражающих элементов, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Около 18 часов в Румбской волости Кулдигского края, на дороге Талси-Стенде-Кулдига, мужчину, который шел по правой стороне проезжей части в темной одежде без отражающих элементов, сбила автомашина Audi A2. Мужчина скончался на месте происшествия.
В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали семь человек, а один человек погиб.
Более половины аварий - 49 - произошли в Рижском регионе, еще 13 - в Курземе, 12 - в Видземе, девять - в Земгале, а семь - в Латгале.