Даже если тест положительный, больничный лист пациента с Covid-19 можно закрыть через 14 дней

Основываясь на доступной в настоящее время информации о течении Covid-19 и опыте других стран, ответственные госучреждения заявляют, что переболевший Covid-19 пациент после исчезновения симптомов не заразен.

Нынешняя процедура предусматривает, что в таких случаях больничные листы медиков, социальных работников и педагогов могут быть закрыты через 21 день, а больничные листы представителей других профессий - через 14 дней, при условии отсутствия симптомов.

Окончательное решение о закрытии больничного принимает врач. 1