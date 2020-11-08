Вс, 8.11.2020
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Дональд Трамп, действующий президент США
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Президент Азербайджана заявил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

ФОТО: SCANPIX

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что город Шуша в Нагорном Карабахе перешел под контроль вооруженных сил страны, сообщает "Медуза".

"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - цитирует его слова ТАСС.

Шуша - один из ключевых городов Нагорного Карабаха, он расположен в 11 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.

Армения пока не комментировала заявление Ильхама Алиева.

Контекст:

  • Враждебные отношения между Азербайджаном и Арменией существуют с 1990-х годов, когда произошла война из-за Нагорного Карабаха, где проживало преимущественно армянское население.
  • Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, de facto с начала 1990-х годов был независимой армянской республикой. Хотя Азербайджан не контролировал Нагорный Карабах после распада СССР, он считает армянский регион своей территорией.
  • Нагорный Карабах также рассматривается международным сообществом как часть Азербайджана, и ни одна страна не признала этот регион в качестве независимого государства.

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