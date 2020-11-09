Пн, 9.11.2020
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Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

Звездные выходные ⟩ Водянова отправилась по грибы, Собчак в Дубаи, а Муцениеце в Крым

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/agataagata/ /natasupernova/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.

Агата Муцениеце эти выходные провела в крымских горах. 

Группа Rock Privet все продолжала давать концерты.

Павел Воля куда-то ездил.

Регина Тодоренко перевоплощалась в Мэрилин Монро.

Анна Заворотнюк все больше становится похожей на свою знаменитую маму. 

Ксения Собчак решила отметить день своего рождения в Дубаи. 

Конечно, вместе с ней отдыхать отправился и ее супруг Константин Богомолов.

Рита Дакота продолжает купаться в любви. 

Алена Водонаева позирует в голубом.

Анфиса Чехова тоже греется на солнышке. На этот раз на Мальдивах.  

Судя по геолокации певица Слава отдыхает рядом с Анфисой.  

А вот Филипп Киркоров, как и Ксения Собчак, развлекается с наследниками в Дубаи. 

Татьяна Мингалимова отдыхает во время просмотра "Сумерек".

Не правда ли, Иосиф Пригожин идеально вписался в семейство "шреков"?

У Виктории Дайнеко в соцсетях всегда улыбки.

Настя Каменских продолжает активно пропагандировать спорт.

Наталья Водянова отправилась собирать грибы.

Божена Рынска поделилась эффектным нарядом.

Андрей Мерзликин в окружении картин.

Дима Билан в бархатном одеянии.

Катя Варнава выходные провела в постели с собакой.

Очень горячее фото от Лены Темниковой.

Евгений Петросян много работал.

Алексей Пивоваров показал в соцсетях одну из своих книг.

Сергей Шнуров тоже отправился к морю.

Евгений Чичваркин провел уик-энд в горах Алтая.

Maruv появилась с неожиданной прической.

Татьяна Брухунова прогуливалась вдоль реки.

Семейная идиллия Юлии Савичевой.

Анна Семенович никуда не уезжала и наслаждалась осенним солнцем дома.

Ксения Бородина о чем-то задумалась.

Настя Ивлеева гоняла на своей новой машине.

Зеленый look от Элджея.

У Анны Седоковой тоже продолжается лето.

Илья Прусикин и Соня Таюрская в новом клипе Little Big. Вы его уже видели?  

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