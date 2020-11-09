Звездные выходные ⟩ Водянова отправилась по грибы, Собчак в Дубаи, а Муцениеце в Крым

Агата Муцениеце эти выходные провела в крымских горах.

Группа Rock Privet все продолжала давать концерты.

Павел Воля куда-то ездил.

Регина Тодоренко перевоплощалась в Мэрилин Монро.

Анна Заворотнюк все больше становится похожей на свою знаменитую маму.

Ксения Собчак решила отметить день своего рождения в Дубаи.

Конечно, вместе с ней отдыхать отправился и ее супруг Константин Богомолов.

Рита Дакота продолжает купаться в любви.

Алена Водонаева позирует в голубом.

Анфиса Чехова тоже греется на солнышке. На этот раз на Мальдивах.

Судя по геолокации певица Слава отдыхает рядом с Анфисой.

А вот Филипп Киркоров, как и Ксения Собчак, развлекается с наследниками в Дубаи.

Татьяна Мингалимова отдыхает во время просмотра "Сумерек".

Не правда ли, Иосиф Пригожин идеально вписался в семейство "шреков"?

У Виктории Дайнеко в соцсетях всегда улыбки.

Настя Каменских продолжает активно пропагандировать спорт.

Наталья Водянова отправилась собирать грибы.

Божена Рынска поделилась эффектным нарядом.