Звездные выходные ⟩ Водянова отправилась по грибы, Собчак в Дубаи, а Муцениеце в Крым

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Агата Муцениеце эти выходные провела в крымских горах.
Группа Rock Privet все продолжала давать концерты.
Павел Воля куда-то ездил.
Регина Тодоренко перевоплощалась в Мэрилин Монро.
Анна Заворотнюк все больше становится похожей на свою знаменитую маму.
Ксения Собчак решила отметить день своего рождения в Дубаи.
Конечно, вместе с ней отдыхать отправился и ее супруг Константин Богомолов.
Рита Дакота продолжает купаться в любви.
Алена Водонаева позирует в голубом.
Анфиса Чехова тоже греется на солнышке. На этот раз на Мальдивах.
Судя по геолокации певица Слава отдыхает рядом с Анфисой.
А вот Филипп Киркоров, как и Ксения Собчак, развлекается с наследниками в Дубаи.
Татьяна Мингалимова отдыхает во время просмотра "Сумерек".
Не правда ли, Иосиф Пригожин идеально вписался в семейство "шреков"?
У Виктории Дайнеко в соцсетях всегда улыбки.
Настя Каменских продолжает активно пропагандировать спорт.
Наталья Водянова отправилась собирать грибы.
Божена Рынска поделилась эффектным нарядом.
Андрей Мерзликин в окружении картин.
Дима Билан в бархатном одеянии.
Катя Варнава выходные провела в постели с собакой.
Очень горячее фото от Лены Темниковой.
Евгений Петросян много работал.
Алексей Пивоваров показал в соцсетях одну из своих книг.
Сергей Шнуров тоже отправился к морю.
Евгений Чичваркин провел уик-энд в горах Алтая.
Maruv появилась с неожиданной прической.
Татьяна Брухунова прогуливалась вдоль реки.
Семейная идиллия Юлии Савичевой.
Анна Семенович никуда не уезжала и наслаждалась осенним солнцем дома.
Ксения Бородина о чем-то задумалась.
Настя Ивлеева гоняла на своей новой машине.
Зеленый look от Элджея.
У Анны Седоковой тоже продолжается лето.
Илья Прусикин и Соня Таюрская в новом клипе Little Big. Вы его уже видели?