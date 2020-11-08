Covid-19: за прошедшие сутки в Литве 1980 новых случаев, четыре человека скончались

Литва

В Литве в субботу выявлено 1980 новых случаев Covid-19, четверо инфицированных скончались, сообщил в воскресенье Литовский национальный центр общественного здоровья.

Для Литвы это новый максимум количества выявленных за сутки больных Covid-19. В субботу было сообщено о 1972 выявленных в пятницу случаях Covid-19.

С начала пандемии заражение новым коронавирусом в Литве было диагностировано у 24 699 человек, а выздоровление подтверждено у 5700 человек.

На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 207 человек, а еще 69 инфицированных умерли по другим причинам.

По данным Национального центра общественного здоровья, 14-дневная кумулятивная заболеваемость "Covid-19" в стране на 8 ноября составляет 519,4 случая на 100 тыс. жителей.

Эстония

С начала пандемии заражение Covid-19 в Эстонии было диагностировано у 6125 человек.

За прошедшие сутки в Эстонии проведено 2119 анализов на Covid-19. С начала пандемии в Эстонии было проведено 278 513 анализов на Covid-19.

На сегодняшний день с диагнозом Covid-19 в Эстонии скончались 75 человек. Сейчас в больницах Эстонии лечение проходят 55 пациентов с Covid-19.